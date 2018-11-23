Визит Болтона в Москву не улучшил ситуацию с ДРСМД, заявили в МИД

ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия не видит никаких улучшений в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Болтон посетил Москву в октябре.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.