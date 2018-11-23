Решение о выходе из ДРСМД подтверждает слабость позиции США, заявили в МИД

ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подтверждает слабость позиции США, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Можно высказывать разные суждения. Но это подтверждение слабости позиции государства. Когда вместо того, чтобы садиться за стол переговоров со своим партнером, какую-то бредятину пытаются внедрить в медийную сферу. Это еще раз подтверждает слабость позиции государства", — сказал он.

По мнению Ермакова, когда государство ощущает, что его позиции сильны, оно идет на полноформатные переговоры.

"Мы к таким переговорам всегда готовы. Мы приветствуем любую форму межгосударственного обсуждения за столом переговоров и будем это продвигать", — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

Читайте полный текст интервью >>