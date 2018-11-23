В МИД потребовали от США опираться на факты в вопросах нарушения ДРСМД

ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Список якобы нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США подготовят в режиме "хайли лайкли", так как у них нет реальных фактов, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Пусть готовят. Только все это будет в их известном режиме "хайли лайкли". Мы в таком режиме не работаем ни с кем. Ни с американцами, ни с британцами. У них это уже манера так работать – вбросить что-то "хайли лайкли", а потом на это ссылаться. Не получится. Это бред, так международные дела не делаются. Тем более так не работают по столь чувствительным вопросам, как контроль над вооружениями. Это серьезные вещи. Здесь должны быть факты и серьезные переговоры в межведомственном формате между государствами", — заявил он.

По словам Ермакова, у США нет никаких доказательства того, что Москва что-то не выполняет в рамках ДРСМД.

"Абсолютно очевидно, что Россия полностью выполняет договор. У американской стороны нет никаких реальных фактов, которые могли бы сказать о том, что Москва что-то не выполняет", — подчеркнул он.

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