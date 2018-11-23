История не терпит сослагательного наклонения, напомнили Порошенко в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Президенту Украины Петру Порошенко, говоря о крымском вопросе, следует заучить азбучную истину, что история не терпит сослагательного наклонения, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Ранее Порошенко заявил, что Украина не потеряла бы Крым, если бы была членом НАТО в 2014 году.

"Такого рода деятелям нужно по утрам повторять азбучные истины об истории, которая не терпит сослагательного наклонения. Порошенко глупо в очередной раз повторять как мантру, что кого-то присоединили или что-то прошло незаконно. Он все знает. Он знает, что это был порыв крымчан, что крымчане восстали против тех процессов, которые шли в Киеве, что совершено законный и честный референдум был проведен. Он это все знает, но просто обязан говорить иное", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, Порошенко пытается воссоединение Крыма подстроить под схему, что кто-то кого-то завоевал, упорно забывая, что Крым вначале провозгласил независимость, а уже потом стал частью России.

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