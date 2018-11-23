Россия продолжает вести диалог с США по ДРСМД в профильных форматах

Выход США из договора о РСМД (236)

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия продолжает вести с США регулярный диалог по теме ДРСМД в профильных форматах, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы вели и продолжаем вести регулярный диалог с США по теме ДРСМД в профильных форматах", — сказал Рябков.

По его словам, состоялось два заседания специальной контрольной комиссии в последние годы. Это орган, созданный в рамках выполнения договора, указал замглавы МИД РФ.

"Кроме этого, состоялось несколько раундов отдельных экспертных двусторонних консультаций, в ходе которых происходил обмен вопросами и ответами", — сказал Рябков.

"Что-то мы получали и передавали в письменной форме, что-то озвучивалось устно", — отметил он.