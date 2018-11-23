В Китае мужчина после ссоры с женой въехал в толпу школьников

ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Сбивший толпу школьников на северо-востоке Китая мужчина совершил преступление из-за отчаяния после ссоры с женой, говорится в сообщении отдела пропаганды партийного комитета уезда Цзяньчан, где произошло ДТП.

Инцидент произошел в четверг около 12.00 по местному времени в городе Хулудао вблизи ворот одной из местных школ. Черный автомобиль марки Audi, ехавший по встречной полосе, на полной скорости въехал в толпу школьников, которые переходили дорогу. По последним данным, в результате инцидента пять человек скончались, еще 19 пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Полиция арестовала водителя, который пытался скрыться с места преступления.

"Проведенная проверка управлением общественной безопасности показала, что 29-летний подозреваемый по фамилии Хань является безработным жителем уезда Цзяньчан. Из-за недавней ссоры с женой он впал в отчаяние", — говорится в распространенном документе, в котором мужчину также охарактеризовали как "замкнутую и мелочную" личность.

Ранее полиция после проверки водителя на содержание алкоголя и наркотиков в организме исключила версию вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данным местных СМИ, после ареста подозреваемый находился в крайней апатии, не оказывал сопротивления, был немногословен, лишь раскаялся в содеянном, сказав, что "все признает".

СМИ также пишут, что подозреваемый – сын секретаря парткома деревни Циннюшань уезда Цзяньчан.