В Доминикане пропал вертолет с пятью туристами

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вертолет, на борту которого находились пятеро туристов, пропал на севере Доминиканской республики, сообщает местная газета Listin Diario.

Сообщается, что связь с вертолетом, вылетевшим из города Рио-Сан-Хуан (провинция Мария-Тринидад-Санчес), пропала в четверг около 18.00 (1.00 в пятницу мск).

О национальной принадлежности туристов не сообщается. На борту вертолета Eurocopter кроме них находился один пилот.

Для поиска воздушного судна в стране задействован поисково-спасательный план "Пеликан".