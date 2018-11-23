Лидеры стран БРИКС проведут неформальную встречу на полях G20 в Аргентине

ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Лидеры стран БРИКС проведут неформальную встречу на полях саммита G20, сообщил в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

"Во время саммита лидеры стран БРИКС по сложившейся традиции проведут неформальную встречу, председатель Си Цзиньпин примет участие в ней", — сообщил на брифинге Чжан Цзюнь.

Он отметил, что в ходе встречи лидеры обсудят международную экономическую и политическую ситуацию, сотрудничество в рамках БРИКС, а также координацию с позицией G20.