Японский эскортный миноносец растерял часть боеприпасов

ТОКИО, 23 ноя — РИА Новости. Эскортный миноносец "Тикума" потерял в районе южной японской префектуры Окинава 21 боевой снаряд для автоматической пушки, сообщило агентство Киодо.

Снаряды, вероятно, смыло волной с палубы. Командование военно-морских сил самообороны в Сасэбо, префектура Нагасаки, призвала к предельной осторожности рыболовецкие суда, так как 30-миллиметровые снаряды обладают большой разрушающей силой.

В случае обнаружения боеприпаса в сетях необходимо, не прикасаясь к нему, срочно сообщить военным, предупредило командование. Однако, скорее всего, снаряды, вес которых составляет 250 граммов, уже затонули. Глубина океана в этом районе составляет 140 метров.