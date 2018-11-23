Китай выступил против подрывающих его интересы заявлений на саммите G20

ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Китай будет выступать решительно против и не приемлет заявлений и действий во время саммита G20, которые будут подрывать его коренные интересы, заявил в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

"Китайская сторона, придерживаясь конструктивного, открытого и позитивного подхода, будет принимать участие во всей работе G20, а также в консультациях по составлению итогового документа. В тоже время, мы настоятельно призываем все стороны придерживаться духа партнерства, равенства, взаимного уважения и конструктивного подхода в работе G20 … Китайская сторона будет решительно выступать против и не приемлет заявления и действия, которые будут подрывать наши коренные интересы", — заявил на брифинге Чжан Цзюнь, отвечая на вопрос, не произойдет ли ситуации как на саммите АТЭС, когда лидеры не смогли принять совместное заявление из-за противоречий Китая и США.

Китайский дипломат призвал все стороны попытаться найти больше консенсусов и сузить разногласия на предстоящем саммите, а существующие противоречия и разногласия урегулировать посредством диалога. "Мы надеемся, что на саммите будут достигнуты позитивные результаты", — сказал Чжан Цзюнь.

Возвращаясь к ситуации с АТЭС, Чжан Цзюнь выразил сожаление по этому поводу, подчеркнув, что основной причиной сложившейся ситуации стало то, что "некоторые страны" настаивали на внесении в текст документа положений, которые подрывали коренные интересы других стран.

"Группа двадцати" (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП.