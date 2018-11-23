"Защитный зонт" России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Москва после потери самолета-разведчика Ил-20 дает понять Израилю, что привычное положение дел осталось в прошлом, такое мнение высказал колумнист газеты Haaretz Амос Харель.
Еще больше беспокойства у автора вызывает возросший интерес России к событиям в Ливане. По его мнению, при пессимистическом сценарии "защитный зонт", который Россия уже "раскрыла" над Сирией, накроет и Ливан, что еще больше осложнит ситуацию для Израиля.
Колумнист отмечает, что, судя по сообщениям арабских СМИ, Израиль не наносит воздушные удары по Ливану с февраля 2014 года.
Играть в шахматы с "Хезболлой" — это одно, однако пытаться выяснить, чего Россия хочет в Сирии и, возможно, в Ливане — вызов совсем другого порядка, заключает Харель.
Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. При этом, по версии Минобороны, израильские летчики буквально прикрылись заходившим на посадку Ил-20. В результате погибли 15 российских военных.