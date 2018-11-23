Samsung извинилась перед заболевшими раком сотрудниками на производстве

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Samsung Electronics Co. принесла официальные извинения всем жертвам онкологических заболеваний, связанных с производством полупроводников и дисплеев на ее предприятиях, сообщает портал Korea Bizwire.

Разбирательства вокруг условий работы в цехах Samsung начались в 2007 году, когда один из работников на линии по производству полупроводников скончался от лейкемии. Другие пострадавшие требовали от компании выплаты компенсации, извинений и принятия мер для предотвращения риска подобных заболеваний.

Ранее в ноябре комиссия, выступающая на переговорах в качестве третейского судьи, объявила, что мировое соглашение предусматривает выплату 150 миллионов вон (132 тысячи долларов) для каждого заболевшего.

"Samsung Electronics не полностью контролировал потенциальные риски для здоровья на линиях производства полупроводников и жидкокристаллических дисплеев. Сегодня мы хотим выразить искренние извинения работникам, пострадавшим от болезней, а также их семьям", — заявил глава компании Ким Ки Нам.

Он отметил, что Samsung безоговорочно принимает условия мирового соглашения. Дедлайн для выплаты компенсаций назначен на 31 октября 2028 года, но этот срок может быть продлен в зависимости от возникших обстоятельств.