МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя требование МИД Германии закрыть портал "Миротворец", в своей статье для газеты Die Welt заявил о том, что Киев не несет ответственности за данный сайт, который имеет "частное" происхождение.

Ранее МИД Германии осудил включение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта "Миротворец". Шредер попал в "черный список" за "покушение на суверенитет Украины" и "антиукраинскую пропаганду"

Дипломат отметил, что в данном случае "затрагивается вопрос свободы слова", и что из-за этого "юридическая свобода действий украинских властей ограничена".

При этом, по мнению Мельника, включение Шредера в "список врагов Украины" объясняется его словами о неизбежности признания мировым сообществом воссоединения Крыма с Россией.

"Однако Украина готова всерьез продолжать переговоры по проблеме "Миротворца" с немецкими партнерами. Лично я считаю, что печально известный список является неуместным", — добавил посол.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.