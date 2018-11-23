На Хайнане задержали вылет самолета с 280 туристами из Хабаровска

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании "ИрАэро", который должен был в четверг доставить в Хабаровск 280 туристов с китайского острова Хайнань, по техническим причинам задерживается в аэропорту Хайкоу, сообщил РИА Новости в пятницу представитель авиакомпании.

"Пассажиров 280 человек. С ними все нормально, они размещены в гостинице. Должны были прилететь в Хабаровск 22 ноября. По техпричинам рейс задерживается, ведутся работы по их устранению", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, когда самолет вернется в Хабаровск.

Как сообщается на сайте Хабаровского аэропорта, авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять чартерные перелеты из Хабаровска на китайский остров Хайнань в Хайкоу с 9 ноября этого года. Прилет из Хайкоу в Хабаровск — по четвергам, вылет из Хабаровска — по пятницам. На рейсах задействованы широкофюзеляжные Boeing 777-200ER вместимостью 371 пассажир.