Американка выжила после "внутреннего обезглавливания"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В американском городе Сидар-Спрингз (штат Мичиган) женщина смогла выжить после "внутреннего обезглавливания", полученного в результате автомобильной аварии, об этом сообщает журнал Newsweek.

ДТП произошло в августе этого года: в автомобиль Лилы Делайн врезалась другая машина, в результате чего позвоночник американки отделился от черепа.

По словам врачей, женщине удалось выжить благодаря тому, что ее муж оказался свидетелем аварии, сразу же бросился к Делайн на помощь и держал ее голову, чтобы она могла дышать.

Доктор Чарльз Гибсон, хирург из больницы, куда доставили пострадавшую, заявил о том, что людям редко удается выжить после такой травмы, которую врач сравнил с эффектом гильотины.

Изначально американка была полностью парализована, однако вскоре пошла на поправку и на данный момент может стоять, ходить и выполнять упражнения.

"Я думала, что моя жизнь будет состоять из вентиляции легких, подгузников и неспособности общаться", — призналась сама Делайн.

Виновника аварии обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью, сообщили в офисе местного шерифа.