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В Колумбии сорок гражданок Венесуэлы спасли из сексуального рабства

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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбии. Архивное фотоПолиция Колумбии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

МЕХИКО, 23 ноя – РИА Новости. Сорок гражданок Венесуэлы были вызволены в Колумбии из сексуального рабства, сообщил в четверг генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес.

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В ходе операции по пресечению деятельности сети торговцев "живым товаром" в Боготе всего были задержаны 144 человека, включая пятерых граждан Венесуэлы, отмечает портал Nacional.

Операция стала результатом трехмесячного сбора разведывательных данных, подчеркнул Мартинес. Организаторам незаконного бизнеса помогал уже задержанный сотрудник миграционной службы Колумбии.

По данным следствия, женщин для работы проститутками нанимали в приграничном с Венесуэлой городе Кукута сразу после перехода ими границы. Затем их доставляли в столицу Колумбии, где содержали в тяжелейших условиях, заставляя работать почти все время.

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© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Исход граждан Венесуэлы в соседние страны связан с тяжелейшей финансово-экономической ситуацией в этой стране и отсутствием возможности прокормить свои семьи на родине. По данным исследовательской компании Consultores 21, общее число венесуэльцев, покинувших страну после прихода к власти в апреле 2013 года президента Николаса Мадуро, превышает 4 миллиона человек, а по состоянию на конец текущего года их число может превысить 4,6 миллиона человек. Всего население Венесуэлы оценивается в 31 миллион человек.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.

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