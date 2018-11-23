В Колумбии сорок гражданок Венесуэлы спасли из сексуального рабства

МЕХИКО, 23 ноя – РИА Новости. Сорок гражданок Венесуэлы были вызволены в Колумбии из сексуального рабства, сообщил в четверг генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес.
В ходе операции по пресечению деятельности сети торговцев "живым товаром" в Боготе всего были задержаны 144 человека, включая пятерых граждан Венесуэлы, отмечает портал Nacional.
Операция стала результатом трехмесячного сбора разведывательных данных, подчеркнул Мартинес. Организаторам незаконного бизнеса помогал уже задержанный сотрудник миграционной службы Колумбии.
По данным следствия, женщин для работы проститутками нанимали в приграничном с Венесуэлой городе Кукута сразу после перехода ими границы. Затем их доставляли в столицу Колумбии, где содержали в тяжелейших условиях, заставляя работать почти все время.
В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.