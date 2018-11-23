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В Британии опубликовал новые записи с подозреваемыми в Солсбери

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1895)
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© Фото : Metroplitan PoliceПерейти в фотобанкАлександр Петров и Руслан Боширов на стоп-кадре записи камеры видеонаблюденияАлександр Петров и Руслан Боширов на стоп-кадре записи камеры видеонаблюдения
© Фото : Metroplitan Police
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись пребывания подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.

Сотрудники английской полиции
© AP Photo / Matt Dunham
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"Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта. Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также выпущены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

Полиция также призывает всех, кто мог видеть в период со 2 по 4 марта либо подозреваемых, либо коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом.

Обращения к Лондону

Руслан Боширов во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян
© РИА Новости / RT
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Россия вновь обратится к Лондону за разъяснениями по расследованию дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, заявил в среду посол в Великобритании Александр Яковенко.

"Должен сказать, что здесь, в Лондоне, многие послы интересуются, почему британская сторона не сотрудничает с Россией, и все примеряют эту правовую ситуацию на себя. Так что британцы находятся под очень серьезным давлением, в том числе и со стороны других стран, которые не понимают позицию, которую занял Лондон", — сказал Яковенко в телеэфире.

Днем ранее российское посольство в Лондоне сообщило, что с момента инцидента в Солсбери направило британским властям уже 70 нот и писем с вопросами о судьбе пострадавших при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, но британская сторона по-прежнему скрывает информацию.

"Были заданы десятки вопросов, касающиеся в том числе местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик, способных пролить свет на случившееся. Практически все поставленные вопросы, предложения и призывы были проигнорированы", — сообщили в посольстве.

Дипломаты назвали такое поведение Лондона противоречащим "всем канонам цивилизованных отношений между государствами" и "вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости".

Дело Скрипалей

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров
© Фото : Metropolitan Police
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В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

 

 

 

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Valeriy Pshev
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