Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне

КИТО, 23 ноя – РИА Новости. Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено своим указом объявил о прекращении полномочий Карлоса Абада как посла в Лондоне, где в здании эквадорского посольства с 2012 года укрывается Ассанж.

"Была серия систематических действий, и это смещение с должности может вписаться в политику, направленную на прекращение убежища для Джулиана Ассанжа", – завил РИА Новости его адвокат Карлос Поведа.

Источники в МИД Эквадора заявили РИА Новости, что до назначения нового посла его обязанности будет исполнить поверенный в делах Франсиско Хавьер Льорка.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне, знакомые с ситуацией, сообщила, что минюст США готовится предъявить обвинения Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в Штатах.

Как пишет Washington Post, обвинения против Ассанжа не подлежат разглашению. О них стало известно после того, как помощник генпрокурора Келлен Дуайер обратился в суд с заявлением, не связанным с делом Ассанжа. В документе, в частности, говорилось, что в связи со "сложной личностью обвиняемого и публичностью, которая окружает это дело, не существует другой процедуры, которая может сохранить конфиденциальным тот факт, что Ассанжу уже были предъявлены обвинения".

Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако именно страх тюремного заключения и выдачи в США вынуждает его с 2012 года укрываться в посольстве Эквадора в Лондоне.