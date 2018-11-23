США готовы сотрудничать с Мексикой для создания там рабочих мест

Мигранты из Гондураса в лагере на территории спортивного компекса Магдалена-Мишука, Мехико

Мигранты из Гондураса в лагере на территории спортивного компекса Магдалена-Мишука, Мехико

ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил о готовности сотрудничать с новым правительством Мексики для решения миграционных проблем, в том числе путем создания рабочих мест.

Новое правительство Мексики будет сформировано после 1 декабря 2018 года, когда в полномочия вступит избранный президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я рассчитываю на сотрудничество с новым правительством Мексики по всем аспектам наших отношений, включая изучение возможностей для стимулирования создания рабочих мест в регионе, в том числе на юге Мексики, в интересах правительства и народа Мексики", — говорится в распространенном заявлении Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что караваны мигрантов, которые сейчас находятся на территории Мексики, не будут пропущены на территорию США.

"Караванам не будет разрешен въезд в Соединенные Штаты. Существует реальная опасность для безопасности и прав мигрантов со стороны тех, кто хотел бы нажиться на них", — отмечает Помпео.

Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.