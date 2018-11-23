В Финляндии у россиянки забрали пятилетнюю дочь

ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя — РИА Новости. Представители социальной службы Финляндии забрали пятилетнюю дочь у россиянки Лидии Павловской, проживающей в этой стране, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе финского правозащитника Йохана Бекмана.
Инцидент произошел в Котке. "Женщина не получила вовремя никаких документов об изъятии ребенка, в данный момент она не может обжаловать решение в суде. В настоящее время женщина намерена бороться за то, чтобы ей вернули ее дочь", — уточнили в пресс-службе Бекмана.
В бумагах об изъятии, полученных россиянкой, не было указано оснований для помещения ребенка в приемную семью, но было написано, что "данная процедура изъятия согласована с матерью".
На данный момент с россиянкой проживает ее 11-летний сын, у которого двойное гражданство России и Финляндии.
По словам правозащитника, россиянка просит российские власти о помощи в возвращении дочери.
Случаи изъятия детей у россиян финскими соцслужбами не редки. Финский омбудсмен по правам ребенка Туомас Курттила отмечал, что система защиты детей Финляндии действует на основании законодательства страны и опирается на компетентности занятых в ней профессионалов в целях обеспечения интересов ребенка без национальных признаков, и решение об изъятия ребенка из семьи под опеку принимает только суд.