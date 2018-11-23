Американский профессор назвал "скудоумием" попытки США изолировать Россию

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Попытки изолировать такую огромную страну, как Россия, — это "тщеславная глупость", которая приводит лишь к противоположному эффекту, такое мнение высказал заслуженный профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн, пишет американский журнал The Nation.

По мнению Коэна, идеи об изоляции России говорят о "скудоумии" Соединенных Штатов в области внешней политики последних лет. При этом профессор полагает, что на сегодняшний день нельзя говорить о какой-либо изоляции России, поскольку после 2014 года Москва стала самой активной дипломатической столицей в мире.

Россия расширяет военно-политическое и экономическое партнерство с различными странами по всему миру, в том числе и с Европейским Союзом, который ввел против Москвы санкции, напоминает историк.

Кроме того, Россия на данный момент является архитектором и основным координатором трех важнейших переговорных процессов — по Сирии, Сербии и Косове и даже об Афганистане — отмечает профессор. По мнению, ни одно из государств в этом веке не может соперничать с Россией в успешности дипломатии.

С учетом того, что Москва в последнее время добивается значительных дипломатических успехов и что милитаристская внешняя политика США приносит горькие плоды, Вашингтону пора учиться у России, а не требовать от нее полного подчинения американским взглядам на мировую политику и соответствующего поведения, считает профессор.

А если Вашингтон этого не сделает, то США, скорее всего, попадут в еще большую самоизоляцию, заключает Коэн.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

США во вторник объявили о введении очередных санкций против Сирии, Ирана и России. Поводом для ограничительных мер стали якобы имеющие место тайные поставки иранской нефти Дамаску при "содействии" российской стороны. Полученные Тегераном доходы тот, как утверждается, тратит на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и группировок ХАМАС и "Хезболлах", которые Вашингтон считает террористическими.