Зампред ЕП: нельзя принять серьезных решений по Сирии или Ливии без России

РИМ, 23 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Ни одно принципиальное решение по Сирии, по Ливии, в целом по проблемам Средиземноморского региона нельзя принять без непосредственного участия России, заявил РИА Новости заместитель председателя Европейского парламента (ЕП), видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо.

"За последние годы Россия убедительно подтвердила свою роль международного игрока самого первого плана в "большом Средиземноморье". Ни одно серьезное, принципиальное решение по Сирии, по Ливии, в целом по проблемам, связанным с достижением мира и благополучия в этом регионе, невозможно принять без непосредственного участия России", — подчеркнул известный политик, который в четверг принял участие в проходящем в Риме международном форуме "Средиземноморские диалоги".

"Мы должны рассматривать Россию не как часть некой проблемы, а как часть решения проблем. Именно поэтому, несмотря на существующие сейчас сложности и даже напряженность в отношениях между ЕС и РФ, мы убеждены в том, что будущее за развитием нашего взаимодействия и сотрудничества. Только вместе мы сможем достичь существенного прогресса в самых разных областях, включая обеспечение коллективной безопасности на континенте", — отметил зампред ЕП.

По словам Касталдо, участие в римской конференции по Средиземноморью главы МИД РФ Сергей Лаврова, которого он назвал "деканом международной дипломатии", имеет исключительно большое значение для успешной работы в целях достижения баланса сил в этом регионе.

"Для Италии в силу различных обстоятельств, в том числе географического и исторического характера, свойственно играть в Средиземноморье роль своеобразного моста. Мы хотим и должны активно выступать в качестве международного посредника. Но в этой связи чрезвычайно важно, чтобы по принципиальным проблемам Европа имела действительно единую позицию, причем не на словах, а на деле. Это позволит ей играть важную позитивную роль во взаимодействии с Россией и США. И здесь Италия, традиционно имеющая хорошие связи как с Москвой, так и с Вашингтоном, может также внести свой вклад", — указал собеседник РИА Новости.

Отметив, что для Рима одним из естественных приоритетов во внешней политике является стабилизация ситуации в Ливии, Касталдо дал высокую оценку ноябрьской Международной конференции по Ливии в Палермо. Он подчеркнул, что на этом форуме было достигнуто понимание того, что выборам в Ливии должно предшествовать создание новых конституционных и юридических условий для подлинного национального примирения.

Касталдо также подчеркнул, что нынешний визит Лаврова в Рим, в ходе которого глава российской дипломатии уже встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, а в пятницу проведет переговоры с главой МИД Энцо Моаверо Миланези, подтверждает крепость дружеских связей между нашими странами.

"Приезд Лаврова вносит вклад в наше двустороннее сотрудничество, которое еще более укрепил недавний визит в Москву премьер-министра Конте и его встреча с президентом Владимиром Путиным. На столе двусторонних переговоров – многие важные международные досье. Это очень важно, потому что Италия стремится к диалогу с Россией, хочет играть роль посредника для разрешения существующих противоречий в конструктивном духе в целях развития взаимовыгодного торгово-экономического и политического сотрудничества, прежде всего, в области безопасности", — сказал Касталдо.