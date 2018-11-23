Прокурор Верховного суда Греции занялся делом "особо опасной" уборщицы

АФИНЫ, 23 ноя — РИА Новости. Прокурор Верховного суда Греции — Ареопага Ксени Димитриу затребовала судебное дело уборщицы, которой дали десять лет каторги за подделку свидетельства о школьном образовании — она указала шесть классов образования вместо пяти, сообщает Афинское агентство новостей.

В 1996 году женщина участвовала в конкурсе на замещение должности уборщицы в школе в Волосе. Она исправила в свидетельстве о школьном образовании пятый класс на шестой, что позволило ей принять участие в конкурсе. Она объяснила, что очень нуждалась в работе, чтобы прокормить детей и мужа-инвалида. Суд первой инстанции в Волосе дел ей 15 лет тюрьмы, обвинив ее в мошенничестве и нанесении ущерба государству на 120 тысяч евро — это зарплата за 20 лет.

Несколько дней назад Апелляционный судом в Ларисе сократил тюремный срок до десяти лет. Сейчас 53-летнюю осужденную уже доставили в тюрьму города Фивы.

Приговор вызвал шок в Греции. Общественные организации заявили, что несправедливо осуждать 53-летнюю женщину как опасного преступника, ее единственным "преступлением" является то, что она бедна и ей нужно кормить семью.

Главный прокурор Греции затребовала решение суда, чтобы изучить его и начать процесс для отмены решения. Димитриу рассмотрит также необходимость дисциплинарного наказания судей.

Адвокат осужденной, как сообщает агентство, намерены подать заявление о приостановлении исполнения приговора. Адвокат также подает апелляцию в Верховный суд Греции Ареопаг.