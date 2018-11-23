Запад не волнует, что написано в конституции Украины, заявили в СФ

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Страны Запада не волнует то, что написано в конституции Украины, закрепление в ней курса в НАТО станет документом для внутреннего пользования, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Президент Украины Петр Порошенко, говоря о необходимости вступления страны в НАТО и ЕС, заявил, что это поможет бесповоротно расстаться с Россией. Курс на вступление страны в альянс Порошенко предложил закрепить в конституции Украины.

"Не слышал ни от одного сколько-нибудь серьезного западного политика мнение о том, что Украину ждут в НАТО. А один влиятельный немецкий член Бундесрата прямо сказал мне: "Никогда!" — сказал Морозов

По его мнению, заявления о курсе в НАТО в конституции Украины делаются, скорее, для внутреннего потребления.

"Запад уж точно не волнует, что там написано в украинской конституции", — заключил политик.