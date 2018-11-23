Лукашевич прокомментировал переброску Киевом вооружения в Донбасс

ВЕНА, 23 ноя – РИА Новости. Переброска Киевом тяжелого вооружения в Донбасс говорит о том, что украинские власти не сбрасывают со счетов силовое решение конфликта на востоке Украины, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Вместо конкретных шагов по политико-дипломатическому урегулированию Киев продолжает искусственно нагнетать военную напряженность в Донбассе, не сбрасывая со счетов силовой сценарий. Иначе не поддается объяснению недавняя переброска Киевом в этот регион крупнокалиберной артиллерии, РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук" и С-300, американских образцов вооружений", — заявил Лукашевич, сославшись на ноябрьские доклады Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.

На прошлой неделе российский постпред сообщил, что за 1-12 ноября в нарушение линий отвода наблюдатели СММ насчитали 24 единицы военной техники вооруженных сил Украины, к линии соприкосновения вновь стягиваются ЗРК "Бук". Также, по его словам, СММ зафиксировала переброску комплексов С-300 в районе Володарского 12 ноября.