Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с Петровым и Бошировым в Солсбери

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, во время их пребывания в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество.

"Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта. Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также представлены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

Полиция также призвала всех, кто мог видеть в период со 2 по 4 марта либо самих подозреваемых, либо коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом следствию.

Дело Скрипалей

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийствоСкрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Лондон утверждает, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что посещали Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.