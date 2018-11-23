Земан продолжит усилия по переводу в Иерусалим посольства Чехии в Израиле

ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан заявил, что продолжит прилагать усилия по переводу посольства республики в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Два конкретных и важных шага в этом направлении уже сделаны или делаются. В мае этого года в Иерусалиме было открыто почетное консульство Чехии. А теперь, во время моего пребывания в Израиле, я буду присутствовать в Иерусалиме на открытии "Чешского дома", в котором будут размещаться такие организации, как "Чехинвест", "Чехтуризм" и им подобные, а также будут проводиться различные общественно-политические и культурные мероприятия", — сказал Земан, выступая в четверг вечером по TVBarrandov.

"Что будет дальше – увидим. Но я по-прежнему буду прилагать усилия к переводу посольства нашей страны из Тель-Авива в Иерусалим", — добавил он.

В свою очередь чешский МИД стремится придерживаться общей позиции с другими странами Евросоюза и пока выступает за сохранение своего диппредставительства в Тель-Авиве. С августа послом Чехии в Израиле является Мартин Стропницкий, который до этого возглавлял поочередно минобороны и МИД, а ранее был актером и театральным режиссером.

В воскресенье президент Чехии отправляется с официальным визитом в Израиль, где проведет переговоры с руководителями страны, выступит в парламенте и, как он уже сообщил, будет присутствовать на открытии "Чешского дома" в Иерусалиме.

В декабре 2017 президент США Дональд Трамп года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. США перенесли посольство в Иерусалим в мае 2018 года. Это сопровождалось массовыми волнениями и жертвами среди палестинцев.