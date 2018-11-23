Во Франции ограбили виллу, где год назад скончался певец Джонни Холлидей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Неизвестные злоумышленники во Франции ограбили виллу, на которой почти год назад скончался известный певец Джонни Холлидей, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент в поместье "Саванна" в муниципалитете Марн-ла-Кокетт (департамент О-де-Сен) недалеко от Парижа произошел в понедельник. Следствию известны временные рамки ограбления: между половиной седьмого вечера, когда из дома ушла уборщица, до девяти – в это время в особняк вернулся садовник, который и сообщил о преступлении.

Из особняка пропали драгоценности и часы, точная стоимость похищенного пока не называется. В рамках расследования были задержаны трое подозреваемых, которых пришлось освободить в связи с отсутствием доказательств.

Холлидей приобрел поместье в Марн-ла-Кокетт в 1999 году за 4,9 миллиона евро, сейчас его стоимость составляет от 15 до 18 миллионов евро, отмечает телеканал. Вилла, как и другие части наследства певца, являются предметом тяжбы между детьми Холлидея и его супругой, которой было завещано все имущество.

Холлидей скончался 5 декабря 2017 года в возрасте 74 лет от рака легких.