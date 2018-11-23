"Этническая чистка сербов". Зачем Косово объявило торговую войну

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Косово объявило торговую войну Сербии, а также Боснии и Герцеговине, обложив все товары из этих стран стопроцентной пошлиной. Белград вводить ответные меры отказался, расценив действия Приштины как реакцию на отказ принять не признаваемую сербами республику в Интерпол. К чему приведет новый кризис в регионе, — разбиралось РИА Новости.

В Интерпол через торговые войны

Решение об увеличении таможенных пошлин косовские власти приняли через несколько часов после неудачи на Генеральной ассамблее Интерпола. Вступлению Косова в организацию воспрепятствовали страны, не признающие его независимости. Не помогла и поддержка Запада. Косоварам удалось заручиться голосами 68 стран, но этого оказалось недостаточно.

Первой на действия Косово отреагировала Босния и Герцеговина, назвав их враждебными и реваншистскими. А президент Сербии Александр Вучич счел это нерациональным поступком, ведущим к "фактическому запрету на торговлю в XXI веке". И все же Белград не стал отвечать зеркально.

"Катастрофические меры Приштины отразятся на благополучии не только сербского, но и албанского населения. В первую очередь Косово столкнется с подорожанием и нехваткой товаров. Проблемы возникнут и с поставками лекарств, и с инвестиционными проектами Белграда в крае", — прокомментировал Вучич решение косовских властей, призвав их сесть за стол переговоров.

Причины происходящего он видит не только в отказе принять Косово в Интерпол, но и в продолжающемся давлении на сербское население. "Цель — по-тихому провести мощнейшую этническую чистку сербов в Косово и Метохии, а также севернее и южнее от реки Ибр", — заявил Вучич.

Не рассчитывая, что косовские власти как-то отреагируют на его призыв к переговорам, он назначил экстренные встречи послам России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые пройдут за закрытыми дверями. Москва и Пекин уже выразили поддержку Белграду и призвали стороны урегулировать кризис мирным путем.

Брюссель раскритиковал Приштину. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала немедленно аннулировать увеличение пошлин.

Налоги в обмен на уважение

Втягивать балканских соседей в торговую войну Приштина начала еще в июле. Тогда косовские власти на тридцать процентов подняли пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Македонии. Косовары назвали это ответными мерами — македонские власти пятью годами ранее повысили пошлины на косовскую пшеницу и муку.

В ноябре Приштина обложила десятипроцентным налогом всю продукцию из Боснии и Герцеговины, а также Сербии. На это раз дипломатическими объяснениями пренебрегли. МИД Косова высказался прямо: это реакция на недоброжелательное отношение к косоварам.

"Не только сербы и боснийцы, но и любая страна, которая плохо относится к Косово, заплатит за это определенную цену", — разъяснил глава внешнеполитического ведомства Беджет Пацоли.

Противоречия по поводу таможенных тарифов усилили напряженность между Белградом и Приштиной. В октябре сербские власти были готовы мобилизовать вооруженные силы в ответ на попытку захватить водохранилище и ГЭС "Газиводе" на севере Косова. Ситуация была настолько острой, что Вучич хотел обратиться за помощью к России.

Осознав серьезность намерений сербов, косовские власти отыграли назад, заявив, что не собирались захватить "Газиводе", а просто хотели пообщаться с местными жителями.

При этом и Белград, и Приштина не оставляют попыток мирно решить спор по поводу границ. Суть конфликта все та же: сербы считают Косово своей территорией, косовары настаивают на суверенитете. В начале осени сербские и косовские власти при посредничестве ЕС обсудили сделку по "коррекции границ". Сербия рассматривала возможность передать под управление Приштины два южных района, где проживают албанцы. Косовские власти, в свою очередь, должны были уступить северные территории, населенные сербами. Однако условия соглашения так и не были до конца определены.

Подмена экономики политикой

Манипуляции с пошлинами — не столько экономический, сколько политический шаг. Доктор политических наук из Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич полагает, что косовские власти пытаются укрепить свое положение внутри страны.

"В Косово сильна оппозиция, выступающая против любых переговоров и тем более компромиссов с Сербией. Резко увеличивая пошлины, косовский премьер Харадинай хочет показать себя сильным и решительным политиком. Он грозит Белграду, что торговая война продолжится, если сербы, русские и китайцы не согласятся на вступление Косово в Интерпол. Но подмена экономики политикой вызывает негодование даже в ЕС", — объясняет сербский эксперт.

В действиях сербских властей Гайич тоже видит много противоречий, обостряющих конфликт: "Белград проводит сегодня две внешнеполитические линии. Глава сербского МИД Ивица Дачич выступает против компромиссов и каких-либо сделок по обмену территориями с Косово. Президент Сербии, наоборот, всячески подчеркивает, что без компромиссов — никуда".

Но внутри Сербии, на взгляд эксперта, популярна скорее позиция о неизменности границ. Россия, Германия и Китай тоже предупреждают об угрозах европейской безопасности в случае передела балканских территорий. "Ко всему прочему, Пекин финансирует строительство железной дороги на юге Сербии и не заинтересован, чтобы эти территории перешли под контроль другой стороны", — напоминает Гайич.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отмечает попытки Косова добиться международного признания.

"Прошло десять лет после провозглашения независимости Косова, но властям пока так и не удается получить место в ООН. Они пытаются сделать это ползучими методами, утвердившись в других международных структурах, например, в Интерполе. Но и это не выходит. Договариваться дипломатическими методами косовские албанцы не могут. Отсюда давление через рост пошлин и попытки показать, что сербские производители зависимы от косовского рынка. Но все как раз наоборот: у Косово недостаточно партнеров, поставляющих товары на местный рынок, поэтому от тарифов страдают они сами", — поясняет эксперт.

Несмотря на остроту ситуации, Гуськова полагает, что кризис вскоре разрешится. И не исключает, что произойдет это под давлением западных стран.