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"Этническая чистка сербов". Зачем Косово объявило торговую войну

(обновлено: 08:19 23.11.2018)
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© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в БелградеПрезидент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Косово объявило торговую войну Сербии, а также Боснии и Герцеговине, обложив все товары из этих стран стопроцентной пошлиной. Белград вводить ответные меры отказался, расценив действия Приштины как реакцию на отказ принять не признаваемую сербами республику в Интерпол. К чему приведет новый кризис в регионе, — разбиралось РИА Новости.

В Интерпол через торговые войны

Решение об увеличении таможенных пошлин косовские власти приняли через несколько часов после неудачи на Генеральной ассамблее Интерпола. Вступлению Косова в организацию воспрепятствовали страны, не признающие его независимости. Не помогла и поддержка Запада. Косоварам удалось заручиться голосами 68 стран, но этого оказалось недостаточно.

Первой на действия Косово отреагировала Босния и Герцеговина, назвав их враждебными и реваншистскими. А президент Сербии Александр Вучич счел это нерациональным поступком, ведущим к "фактическому запрету на торговлю в XXI веке". И все же Белград не стал отвечать зеркально.

"Катастрофические меры Приштины отразятся на благополучии не только сербского, но и албанского населения. В первую очередь Косово столкнется с подорожанием и нехваткой товаров. Проблемы возникнут и с поставками лекарств, и с инвестиционными проектами Белграда в крае", — прокомментировал Вучич решение косовских властей, призвав их сесть за стол переговоров.

Причины происходящего он видит не только в отказе принять Косово в Интерпол, но и в продолжающемся давлении на сербское население. "Цель — по-тихому провести мощнейшую этническую чистку сербов в Косово и Метохии, а также севернее и южнее от реки Ибр", — заявил Вучич.

Не рассчитывая, что косовские власти как-то отреагируют на его призыв к переговорам, он назначил экстренные встречи послам России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые пройдут за закрытыми дверями. Москва и Пекин уже выразили поддержку Белграду и призвали стороны урегулировать кризис мирным путем.

Косово. Архивное фото
© РИА Новости
Сербы в Косово остались без молока и газет, подорожал хлеб, сообщили СМИ

Брюссель раскритиковал Приштину. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала немедленно аннулировать увеличение пошлин.

Налоги в обмен на уважение

Втягивать балканских соседей в торговую войну Приштина начала еще в июле. Тогда косовские власти на тридцать процентов подняли пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Македонии. Косовары назвали это ответными мерами — македонские власти пятью годами ранее повысили пошлины на косовскую пшеницу и муку.

В ноябре Приштина обложила десятипроцентным налогом всю продукцию из Боснии и Герцеговины, а также Сербии. На это раз дипломатическими объяснениями пренебрегли. МИД Косова высказался прямо: это реакция на недоброжелательное отношение к косоварам.

"Не только сербы и боснийцы, но и любая страна, которая плохо относится к Косово, заплатит за это определенную цену", — разъяснил глава внешнеполитического ведомства Беджет Пацоли.

Противоречия по поводу таможенных тарифов усилили напряженность между Белградом и Приштиной. В октябре сербские власти были готовы мобилизовать вооруженные силы в ответ на попытку захватить водохранилище и ГЭС "Газиводе" на севере Косова. Ситуация была настолько острой, что Вучич хотел обратиться за помощью к России.

Осознав серьезность намерений сербов, косовские власти отыграли назад, заявив, что не собирались захватить "Газиводе", а просто хотели пообщаться с местными жителями.

Митинг против предложения президента Косово об изменении границы с Сербией в Приштине
© REUTERS / Hazir Reka
Сербская армия готова к бою. Россию просят помочь с Косово

При этом и Белград, и Приштина не оставляют попыток мирно решить спор по поводу границ. Суть конфликта все та же: сербы считают Косово своей территорией, косовары настаивают на суверенитете. В начале осени сербские и косовские власти при посредничестве ЕС обсудили сделку по "коррекции границ". Сербия рассматривала возможность передать под управление Приштины два южных района, где проживают албанцы. Косовские власти, в свою очередь, должны были уступить северные территории, населенные сербами. Однако условия соглашения так и не были до конца определены.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники праздничных мероприятий, посвященных 10-летию независимости Косово в Приштине. 16 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники праздничных мероприятий, посвященных 10-летию независимости Косово в Приштине. 16 февраля 2018

Подмена экономики политикой

Манипуляции с пошлинами — не столько экономический, сколько политический шаг. Доктор политических наук из Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич полагает, что косовские власти пытаются укрепить свое положение внутри страны.

"В Косово сильна оппозиция, выступающая против любых переговоров и тем более компромиссов с Сербией. Резко увеличивая пошлины, косовский премьер Харадинай хочет показать себя сильным и решительным политиком. Он грозит Белграду, что торговая война продолжится, если сербы, русские и китайцы не согласятся на вступление Косово в Интерпол. Но подмена экономики политикой вызывает негодование даже в ЕС", — объясняет сербский эксперт.

В действиях сербских властей Гайич тоже видит много противоречий, обостряющих конфликт: "Белград проводит сегодня две внешнеполитические линии. Глава сербского МИД Ивица Дачич выступает против компромиссов и каких-либо сделок по обмену территориями с Косово. Президент Сербии, наоборот, всячески подчеркивает, что без компромиссов — никуда".

Но внутри Сербии, на взгляд эксперта, популярна скорее позиция о неизменности границ. Россия, Германия и Китай тоже предупреждают об угрозах европейской безопасности в случае передела балканских территорий. "Ко всему прочему, Пекин финансирует строительство железной дороги на юге Сербии и не заинтересован, чтобы эти территории перешли под контроль другой стороны", — напоминает Гайич.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отмечает попытки Косова добиться международного признания.

Демонстрант во время протеста против соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово в Белграде
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Передел границ. Какая сделка готовится между Сербией и Косово

"Прошло десять лет после провозглашения независимости Косова, но властям пока так и не удается получить место в ООН. Они пытаются сделать это ползучими методами, утвердившись в других международных структурах, например, в Интерполе. Но и это не выходит. Договариваться дипломатическими методами косовские албанцы не могут. Отсюда давление через рост пошлин и попытки показать, что сербские производители зависимы от косовского рынка. Но все как раз наоборот: у Косово недостаточно партнеров, поставляющих товары на местный рынок, поэтому от тарифов страдают они сами", — поясняет эксперт.

Несмотря на остроту ситуации, Гуськова полагает, что кризис вскоре разрешится. И не исключает, что произойдет это под давлением западных стран.

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