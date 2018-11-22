Саркози приехал в Москву и признался в дружеских чувствах к Путину

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози во время неожиданного визита в Москву признался в дружеских чувствах к Владимиру Путину и рассказал о возросшем престиже России в мире.

"Вы живете здесь, вы русские и вы даже не предполагаете, на каком уровне ваш престиж и ваш имидж изменился на международной арене. Россия вновь стала могущественной державой, Россия знает свое место на международной арене и Россия знает свою судьбу. В конце я хочу сказать, что я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия", — заявил Саркози на предновогоднем приеме Российского фонда прямых инвестиций.

На сцене речь бывшего французского президента слушали спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Кирилл Дмитриев, вы в первый раз встречаете меня здесь. В следующем году, я надеюсь, вы меня тоже позовете", — обратился он к хозяину вечера, сказал на русском "спасибо" и пожал ему и Иванову руки.

Николя Саркози занимал пост президента Франции в 2007-2012 годах, до этого работал в правительстве на министерских должностях. После ухода с поста президента Саркози продолжал политическую деятельность и даже участвовал в президентской гонке 2017 года, но не прошел праймериз. После отставки с поста не раз приезжал в Россию и встречался с Путиным.

Сезон московских предновогодних приемов неожиданно открыл экс-президент Франции Николя Саркози. "Россия вновь стала могущественной державой",- сказал он гостям гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева. Саркози упомянул и о дружбе с Владимиром Путиным pic.twitter.com/vGfiRsWArg — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 22 ноября 2018 г.

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