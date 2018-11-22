Посольство в Лондоне направило в Форин-офис ноту по "делу Скрипалей"

ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в четверг направило очередную ноту в МИД Великобритании по "делу Скрипалей", указало на нарушение Лондоном международного права, говорится в переданном в РИА Новости заявлении дипмиссии.
Диппредставительство в очередной раз напомнило британским властям, что те ответили отказом на предложения российской стороны о сотрудничестве, в том числе, на запрос Генпрокуратуры РФ о правовой помощи в рамках возбужденного уголовного дела. Также посольство подчеркнуло, что сотрудники консульства так и не получили доступа к Сергею и Юлии Скрипалям, несмотря на положения Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Также британская сторона, по мнению посольства, проигнорировала взаимодействие в рамках Конвенции о запрещении химоружия.
"Россия продолжит требовать от британских властей предоставить исчерпывающую информацию об инциденте, обеспечить консульский доступ к российским гражданам и, наконец, начать совместное открытое расследование с участием наших представителей", — подчеркивает дипмиссия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.