Посольство в Лондоне направило в Форин-офис ноту по "делу Скрипалей"

ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в четверг направило очередную ноту в МИД Великобритании по "делу Скрипалей", указало на нарушение Лондоном международного права, говорится в переданном в РИА Новости заявлении дипмиссии.

"Двадцать второго ноября посольство направило очередную ноту в МИД Великобритании относительно инцидента в Солсбери. В документе британской стороне указано на явное нарушение Лондоном международного права и отказ России в ее законном праве получить полную информацию о российских гражданах, которые до сих пор остаются в изоляции под полным контролем британских властей, находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться", — говорится в сообщении посольства.

Диппредставительство в очередной раз напомнило британским властям, что те ответили отказом на предложения российской стороны о сотрудничестве, в том числе, на запрос Генпрокуратуры РФ о правовой помощи в рамках возбужденного уголовного дела. Также посольство подчеркнуло, что сотрудники консульства так и не получили доступа к Сергею и Юлии Скрипалям, несмотря на положения Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Также британская сторона, по мнению посольства, проигнорировала взаимодействие в рамках Конвенции о запрещении химоружия.

"За прошедшие почти девять месяцев после инцидента в Солсбери посольство направило несколько десятков нот и писем в адрес МИД, МВД, полиции Великобритании с многочисленными вопросами, касающимися местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик, способных установить истину", — говорится в сообщении.

"Россия продолжит требовать от британских властей предоставить исчерпывающую информацию об инциденте, обеспечить консульский доступ к российским гражданам и, наконец, начать совместное открытое расследование с участием наших представителей", — подчеркивает дипмиссия.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.