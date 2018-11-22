МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полиция Амстердама задержала мужчину, подозреваемого в отмывании денежных средств, после обнаружения спрятанных в стиральной машине 350 тысяч евро, говорится в заявлении на сайте правоохранительных органов.

Как сообщается, в понедельник полицейские произвели проверку жилого дома на западе Амстердама в ходе кампании по выявлению незарегистрированных жителей.

"Во время обыска здания полицейские наткнулись на 350 тысяч евро в стиральной машине… Двадцатичетырехлетний мужчина, присутствовавший в доме, задержан по подозрению в отмывании денег", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в доме также было обнаружено оружие, несколько мобильных телефонов и машинка для подсчета денег. Полиция не раскрыла имя подозреваемого, однако опубликовала фото стиральной машины, барабан которой полон купюр достоинством в 20 и 50 евро.