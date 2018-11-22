В миссии НАТО заявили, что контролируют ситуацию в Косово

БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Ситуация в Косово находится под контролем, информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна, заявило руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО.

Правительство самопровозглашенной республики Косово на заседании в среду установило таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.

В четверг президент Сербии Александр Вучич совместно с главой МВД Небойшей Стефановичем и директором канцелярии по Косово и Метохии Марко Джуричем созвал собрание с представителями косовских сербов в Белграде. Вучич сообщил собравшимся, что есть данные о движении вооруженных косовско-албанских подразделений с юга на север края. Некоторые СМИ также сообщали о перемещении спецназа косовского МВД ROSU.

"Сейчас нет озабоченности. Действительно, есть определенные полицейские подразделения в южной (албанской части – ред.) Косовска-Митровицы, но в данный момент нет причин для беспокойства, так как KFOR находится в контакте с косовской полицией. Неверно, что двигаются косовские вооруженные подразделения. KFOR следит за ситуацией", — заявил журналистам пресс-секретарь миссии под эгидой НАТО Винченцо Грацо.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Натовские авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после вывода сербских войск и полиции из Косова и Метохии. Согласно информации на сайте международной миссии KFOR, в ней сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.