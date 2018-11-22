Трамп предложил винить в смерти Хашукджи весь мир

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь выступил в защиту Саудовской Аравии по делу об убийстве Джамаля Хашукджи, предложив винить в смерти журналиста весь мир.

На вопрос журналистов, кто виноват в преступлении, Трамп ответил: "Может быть, мир. Это очень, очень жестокое место".

Также, по его словам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сожалел о смерти Хашукджи. "Он о ней сожалел больше, чем я", — поделился президент.

Вопрос о возможной причастности наследного принца к убийству журналиста влияет на американскую поддержку Саудовской Аравии — союзника США в регионе. На этой неделе Трамп допустил, что принцу Мухаммеду бен Салману было известно об убийстве Хашукджи, однако дал понять, что не намерен принимать новых мер против королевства. Ранее США внесли в список санкций 17 саудовских подданных, которые, по мнению Вашингтона, причастны к убийству.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом бен Салманом.

Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно законам шариата.