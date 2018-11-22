Грызлов рассказал о доработке мер контроля за перемирием в Донбассе

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пакет дополнительных мер по контролю за режимом прекращения огня в Донбассе будет доработан к следующей встрече контактной группы, заявил журналистам постпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

"Российская делегация, как посредник между Киевом и Донбассом, вместе с ОБСЕ продолжает наращивать усилия по введению дополнительных мер контроля соблюдения режима прекращения огня. Пакет таких мер будет доработан к следующей встрече контактной группы", — сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы в четверг.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.