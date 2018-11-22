Грызлов прокомментировал назначение Марчука в контактную группу по Донбассу

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Постпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что надеется, что назначение экс-министра обороны Украины Марчука представителем в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе придаст импульс в работе делегации Киева.

Президент Украины Петр Порошенко в четверг назначил бывшего министра обороны Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-президент Украины Леонид Кучма ранее завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе. Марчук представлял Киев в подгруппе по безопасности.

"Надеюсь, что назначение Евгения Марчука главой украинской делегации на переговорах Контактной группы придаст новый импульс в ее работе. Огромный политический опыт Евгения Кирилловича и его длительная работа в подгруппе по безопасности создает для этого дополнительные предпосылки", — сказал Грызлов журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.