Тринадцать лет Меркель: от опоры Европы до худшего канцлера в истории

БЕРЛИН, 22 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель за 13 лет у власти совершила много выдающихся дел мировой значимости, однако раскола в собственной стране ей избежать не удалось. Так деятельность бывшего ученого-физика из Восточной Германии, в руках которой оказались судьбы граждан ее страны и всей Европы, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

Меркель заняла должность канцлера ровно 13 лет назад — 22 ноября 2005 года.

Ученый и диссидент

В ГДР Меркель успешно совмещала научную деятельность с работой в диссидентском движении. После объединения Германии на нее обратил внимание тогдашний канцлер Гельмут Коль, активно работавший над созданием в восточных землях новых структур крупнейшей консервативно-центристской "народной партии" — Христианско-демократического союза (ХДС). В 1990 году Меркель вступила в ХДС, в 1991 году вошла в первое правительство объединенной Германии при канцлере Коле в качестве министра по делам женщин и молодежи, затем — как министр по охране окружающей среды. Параллельно она руководила земельной организацией ХДС в Мекленбурге-Передней Померании и была заместителем Коля по партийной работе.

После поражения христианских демократов на федеральных выборах в 1998 году Меркель была избрана на пост генерального секретаря ХДС. После ухода председателя ХДС Вольфганга Шойбле, который был обвинен в финансовых махинациях, президиум партии выдвинул в марте 2000 года кандидатуру 45-летней Ангелы Меркель на вакантную должность. Меркель заявила, что занимает центристские политические позиции, выступает за интересы среднего класса в ФРГ, намерена в значительной степени усилить общественную поддержку ХДС, а также развивать европейское сотрудничество.

В 2005 году она заняла пост канцлера ФРГ на целых 13 лет – подобная несменяемость власти нетипична для развитых стран Западной Европы. Тем не менее, заявление Меркель о решении не выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ХДС на ближайшем съезде в декабре, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера, прозвучало для многих словно гром среди ясного неба.

Канцлер иностранных дел

"Канцлер Меркель оказала большое влияние на европейскую политику. Это было связано, в том числе с тем, что эпоха Меркель совпала с ситуацией, когда в европейской политике не оказалось других сильных лидеров. Однако проблемы, которые возникали в это время, требовали мощных решений. Ангела Меркель взяла на себя эту роль, что было непросто, потому что в Европе всегда неоднозначно воспринимают желание Германии принять на себя роль лидера, имея в виду тот исторический опыт, который имели все европейские страны с немцами. С другой стороны, как сказал один польский политик, Германия должна взять на себя эту роль. Можно сказать, что Меркель удалось в этой непростой ситуации все время находить правильный тон, который не приводил к слишком сильному отторжению", — считает экс-посол ФРГ в СССР и РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц.

Он напомнил, что американский журнал Forbes многократно называл Меркель самой влиятельной женщиной в мировой политике, этот титул, по его словам, "был абсолютно правомерен в конкретные исторические моменты, так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире". Недаром в немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.

Политическая оппозиция характеризует роль Меркель в политике менее комплиментарно. Как заявил депутат бундестага, внешнеполитический эксперт во фракции "Левые" Александер Ной, "тот факт, что она смогла так долго продержаться, может удивить, учитывая ее не слишком эффектные выступления".

"Меркель не хватает еще трех лет до рекорда по продолжительности пребывания в должности, который установил Гельмут Коль. Их самопровозглашенный политический "отец" Кондрад Аденауэр справился "всего" за 14 лет. Итого: позиции Ангелы Меркель в этой гонке неплохи. Однако ее сверхдолгое пребывание в должности опирается на правило федеральной политики с 1949 года: партия граждан и предпринимателей ХДС прописана в ведомстве канцлера. Это правило ставится под вопрос, только если претензии и обещания христианских демократов, с одной стороны, и социальная реальность, с другой стороны, расходятся слишком далеко. Вот в чем, несомненно, заслуга Ангелы Меркель. Раскол во внутренней и внешней политике стал отличительной чертой ее канцлерства", — считает Ной.

Меркель и Украина

По словам фон Штудница, одним из важнейших достижений Меркель стала попытка "при помощи минского соглашения от февраля 2015 года удержать конфликт на востоке Украины".

"Это была единственная попытка добиться согласованного решения в конфликте. И это заслуга Ангелы Меркель. Нормандский формат был ее инициативой. И по ее инициативе в переговорах с американским президентом Бараком Обамой была обеспечена поддержка минского процесса со стороны США. Это, бесспорно, выдающийся вклад с ее стороны, который не стоит преуменьшать, даже если "Минск-2" не стал по-настоящему успешным", — считает экс-посол.

Впрочем, роль Германии в украинской политике последних лет не ограничивалась участием в нормандском формате. По словам левого политика Ноя, Меркель "в случае с Сирией и Украиной отказалась от каких-либо оговорок относительно участия Германии в смене режима", в результате чего и украинская оппозиция в 2014 году, и сирийская оппозиция до сих пор "получала и получает щедрую поддержку, будь то исламисты или фашисты".

"Вследствие кризиса на Украине Германия также взяла на себя обязательство НАТО потратить 2% ВВП на военные расходы. Из года в год становится все жестче провокационный курс в отношении Москвы. Регулярно проходят крупные маневры при участии бундесвера на восточной границе НАТО, немецкие военные постоянно размещены в Литве. Как будто все это еще не достаточно опасно и дестабилизирующе, правительство Меркель делает ставку на новые возможности кибервойны, приобретение армированных беспилотных летательных аппаратов, даже создание новой армии Европы или ЕС", — заметил Ной.

Он добавил, что "ничего не слышно от Меркель о необходимости проведения политики разоружения и разрядки в Европе в то время, как армия США может значительно расширять свои базы в Германии, как это происходит в Рамштейне".

Меркель и Россия

Фон Штудниц в целом позитивно оценивает роль Меркель в политике Берлина и Брюсселя по отношению к России. В частности, он приветствовал тот факт, что канцлер, "несмотря на сложную ситуацию на Украине, сочла правильным сохранить рабочие отношения с российским президентом Владимиром Путиным".

"Она сохраняла и сохраняет убежденность, что Германия должна продолжать диалог с Россией в рамках нормальных рабочих отношений. Получится ли снова перейти к дружеским отношениям — это вопрос, ответ на который даст будущее. Но Меркель всегда понимала, что важные отношения с Россией должны сохраняться. Это, в частности, осложняет отношения с нынешним американским руководством", — заявил экс-посол, добавив, что отношения Меркель и Путина характеризует то, что каждый из них "считает другого стороной, с которой он хочет считаться и соотноситься".

Иначе оценивают успехи Меркель на российском направлении в оппозиции. По словам Ноя, канцлер усилила "трансатлантическую ориентацию во внешней и военной политике, которая сочетается с резким антироссийским курсом, напоминающим о самых темных временах, как считается, завершенной холодной войны".

"Отрицая свои собственные нарушения существующего международного права, например, в ходе войны в Косово в 1999 году, Берлин при каждой возможности обвиняет Москву в "аннексии", то есть в отделении и присоединении Крыма к Российской Федерации, поддержал потребованные США антироссийские санкции в значительной степени в ущерб немецкому экспорту. Эта линия также определила политику Брюсселя в отношении Москвы с 2013-2014 годов", — заявил политик.

Меркель и беженцы

Ослабление позиций Меркель связано с ее решением открыть границы для беженцев в 2015 году, считает фон Штудниц. Решение было принято в разгар миграционного кризиса в Европе — крупнейшего со времен Второй мировой войны. С января по сентябрь 2015 года в государствах-членах ЕС были официально зарегистрированы более 700 тысяч беженцев. Всего за 2015 год, по разным данным, в ЕС прибыли от одного до 1,8 миллиона беженцев и нелегальных мигрантов, официально около 950 тысяч — в ФРГ.

"Решение (об открытии границ — ред.) Меркель мотивировала гуманитарными причинами, однако не смогла убедить в этом общественность, упустив один момент: она не предстала перед бундестагом, чтобы объяснить там свою политику, и не получила поддержку большинства парламентариев. В двух-трех телевизионных шоу она пыталась привести аргументы на этот счет, но это не слишком удалось", — считает фон Штудниц.

По словам дипломата, весьма спорными были слова Меркель о том, что Германия открыта для всех желающих. "В результате в Германию приехало 1,2 миллиона человек, что стало для немецкой общественности большим вызовом. Это выразилось в росте рейтинга правой партии "Альтернатива для Германии" и во все сильнее падающей поддержке ХДС на федеральных и земельных выборах. От этой оплеухи канцлер не смогла оправиться. И хотя она говорит сейчас, что это не должно повториться, новой политики, направленной на поиск новых путей или решений, нет", — считает он.

Ной указал, что действия Меркель во время миграционного кризиса привели к росту популярности "уличных радикалов".

"Во время расцвета так называемого миграционного кризиса в 2015 году Меркель произнесла одну из своих типичных, то есть расплывчатых фраз, которые открыты для любых толкований: "Мы сделаем это". В то же время ассоциации предпринимателей потребовали исключений для беженцев из недавно введенной системы минимальной заработной платы. С тех пор миграционный кризис ведет к социальному разрыву", — считает левый политик.

В результате ХДС получил худший результат с 1949 года на всеобщих выборах в 2017 году. На что канцлер Меркель отреагировала вызвавшими скандал в Германии словами, что она "не знает, что нужно было сделать по-другому".

Меркель и Германия

Несмотря на то, что Германия относительно благополучно пережила банковский и финансовый кризис в середине 2000-х годов, а правительству удавалось в течение последних лет удерживать "нулевой бюджет", оппозиция в стране традиционно указывает на большое количество проблем, в основном, социального и экономического характера, которые могут иметь отрицательное влияние на будущее страны.

Так, Ной считает, что "Меркель уверенно продолжила экономико-либеральный демонтаж государства всеобщего благосостояния". Репрессивная система госпособий по безработице Hartz IV, большее, чем в других странах Европы, влияние социального происхождения на будущее ребенка, недостаточный уровень пенсий и зарплат в бывшей ГДР — за все это, по его мнению, нужно спрашивать с канцлера.

По его словам, успехи Германии в преодолении безработицы связаны с развитием "всех форм ненадежной, нерегулярной занятости". Также он указал на отказ от продвижения альтернативной энергетики и ухудшение инфраструктуры железных дорог.

Наследник Меркель

"Могу предположить, что если бы канцлер заявила о своем уходе с поста председателя ХДС летом, то есть до выборов в Баварии и Гессене, то партия не понесла бы таких ужасающих потерь в этих избирательных кампаниях. В результате после 13 лет у власти канцлер оказалась внутриполитически настолько слабой, что была вынуждена отвечать за последствия и заявить об уходе с поста председателя ХДС спустя 19 лет управления партией. Возможно, это приведет к тому, что Меркель не удастся доработать канцлером до 2021 года, как она собирается", — считает фон Штудниц.

"Наследие Меркель будет сложно корректировать: слишком глубок раскол общества не только в Германии, но и по всей Европе и ЕС, где доминирует Германия, который часто путают с Европой", — заявил Ной, добавив, что "ведомство канцлера Меркель, вероятно, было самым плохим в истории ФРГ".

"В центральных темах социальной политики и вопросе о мире при Меркель проводилась политика против большинства не только в Германии, но и по всей Европе. Независимо от состава, с Социал-демократической партией Германии или Свободной демпартией, ХДС при Меркель выступает за интересы капитала, а не наемных работников. Если сравнить ситуацию осени 2018 года с осенью 2005 года, баланс Меркель выглядит разрушительным с точки зрения большинства", — подчеркнул политик.