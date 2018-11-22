Россия внесла в ОБСЕ проект решения о свободе доступа СМИ к информации

ВЕНА, 22 ноя – РИА Новости. Россия к заседанию СМИД ОБСЕ в Милане внесла проект решения о свободном доступе СМИ и общества к информации, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

СМИД ОБСЕ пройдет в Милане 6-7 декабря.

На заседании постоянного совета ОБСЕ Лукашевич отметил, что в современном мире под предлогом борьбы с пропагандой и ложными новостями набирают обороты кампании по сегрегации прессы, ее разделению на "правильную" и "неправильную".

"Так, например, усилиями "Репортеров без границ" совместно с французскими властями инициирована разработка неких "индикаторов доверия к журналистике", в рамках которой формируются "белые списки" СМИ. Такие тенденции могут быть крайне опасными", — сказал он.

Российский постпред добавил, что опасения вызывает и другая инициатива "Репортеров без границ" — по принятию "Международной декларации по информации и демократии", которая была представлена участникам недавнего Форума мира в Париже. По его словам "за ширмой" заботы о демократии и "честной журналистике" такие шаги могут быть использованы для введения цензуры и подавления политического инакомыслия.

"В таких условиях возникает необходимость подтверждения или даже усиления существующих обязательств в данной сфере. Поэтому Россия к СМИД ОБСЕ в Милане внесла проект решения о свободном доступе СМИ и общества к информации. Это, по сути, оборотная сторона свободы слова", — сказал Лукашевич.