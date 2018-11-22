Мэй накануне саммита ЕС по Brexit проведет переговоры с Юнкером

ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что в субботу, в преддверии внеочередного воскресного саммита ЕС, проведет раунд переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

В четверг проект политической декларации о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit был согласован на уровне переговорщиков и в целом на политическом уровне.

"Теперь текст декларации предстоит изучить в преддверии специального саммита 27 лидерам других европейских стран. Я буду говорить с моими коллегами об этом", — заявила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с коротким заявлением возле своей резиденции.

"Я уверена, что в воскресенье мы сможем одобрить документ, который будет отвечать интересам всех в европейской семье, включая Гибралтар. В субботу я вернусь в Брюссель, где мы с главой Еврокомиссии Юнкером обсудим, как завершить процесс в интересах всех наших народов", — добавила она.

"Я намерена обеспечить это", — добавила она.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.