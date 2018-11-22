Декларация об отношениях с ЕС отвечает интересам британцев, заявила Мэй

ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Проект политической декларации о будущих отношениях Британии и ЕС выполняет волю народа и служит интересам всех частей Соединенного Королевства, заявила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с коротким заявлением возле своей резиденции.

"Вчера у нас была хорошая подробная дискуссия с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, в которой я изложила, что нужно Великобритании от политической декларации. Мы дали распоряжения нашим переговорщикам, которые продолжали переговоры ночью. В результате был согласован текст декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС", — сказала Мэй.

Она сообщила, что представила сегодня текст декларации своему кабинету министров и обсудит его с рядом европейских лидеров, в том числе уже в четверг – с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Это правильное для Британии соглашение, оно выполняет волю народу, возвращает нам контроль за нашими границами, законами и деньгами. И оно делает это, защищая рабочие места, безопасность и единство Соединенного Королевства", — сказала она.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.