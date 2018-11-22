Число жертв проливных дождей в Саудовской Аравии возросло до 35 человек

ДУБАЙ, 22 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений в Саудовской Аравии выросло до 35 человек, сообщает в четверг саудовское издание Saudi Gazette.

По заявлению Главного управления гражданской обороны Саудовской Аравии, человеческие жертвы были зафиксированы в десяти различных регионах королевства. Наибольшее число людей погибло от дождей в Мекке — одиннадцать человек.

В большинстве случаев причиной гибели людей становились паводки, удары током в местах подтоплений и обрушение зданий, сообщает издание.

Также спасатели эвакуировали более четырех тысяч человек из пострадавших от наводнений районов.

Помимо Саудовской Аравии, мощный циклон в регионе Персидского залива ранее вызвал редкие для этих мест проливные дожди в ОАЭ и Катаре, а также привел к масштабным наводнениям в Кувейте.