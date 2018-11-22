В Facebook рассказали о противодействии движению Сороса

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Подавший в отставку глава PR-службы Facebook Эллиот Шрейдж сообщил, что команда соцсети задействовала специализирующуюся на связях с общественностью компанию Definers Public Affairs для противодействия движению миллиардера Джорджа Сороса, говорится в заявлении Шрейджа в блоге компании.
Одной из задач специалистов Definers стало противодействие кампании Freedom from Facebook ("Свобода от Facebook"), которая призывает бороться с монополией соцсети на рынке.
"В январе 2018 года инвестор и филантроп Джордж Сорос напал в своей речи в Давосе на Facebook, назвав нас "угрозой обществу"… Позднее, когда возникла кампания Freedom from Facebook, якобы, как общественная коалиция, команда (соцсети) попросила Definers помочь нам понять, какие группы стоят за ними", — говорится в заявлении Шрейджа.
Ранее издание TechCrunch сообщало, что Шрейдж взял на себя ответственность за найм и сотрудничество с фирмой Definers Public Affairs и признал, что эта компания продвигала негативные сообщения о конкурентах соцсети. По данным СМИ, речь идет о материалах с критикой корпораций Google и Apple.