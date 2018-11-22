В Facebook рассказали о противодействии движению Сороса

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Подавший в отставку глава PR-службы Facebook Эллиот Шрейдж сообщил, что команда соцсети задействовала специализирующуюся на связях с общественностью компанию Definers Public Affairs для противодействия движению миллиардера Джорджа Сороса, говорится в заявлении Шрейджа в блоге компании.

По его словам, сотрудничество фирм началось в декабре 2017 года, когда Facebook принял решение "расширить количество своих советников". Шрейдж отмечает, что в тот момент соцсеть столкнулась с давлением конкурентов и медиа, которые требовали от властей регулировать Facebook.

Одной из задач специалистов Definers стало противодействие кампании Freedom from Facebook ("Свобода от Facebook"), которая призывает бороться с монополией соцсети на рынке.

"В январе 2018 года инвестор и филантроп Джордж Сорос напал в своей речи в Давосе на Facebook, назвав нас "угрозой обществу"… Позднее, когда возникла кампания Freedom from Facebook, якобы, как общественная коалиция, команда (соцсети) попросила Definers помочь нам понять, какие группы стоят за ними", — говорится в заявлении Шрейджа.

В PR-фирме, по его словам, выяснили, что несколько членов коалиции финансировались Соросом, после чего Definers передали эти данные прессе, чтобы показать "нестихийнность" критикующего соцсеть движения.

Ранее издание TechCrunch сообщало, что Шрейдж взял на себя ответственность за найм и сотрудничество с фирмой Definers Public Affairs и признал, что эта компания продвигала негативные сообщения о конкурентах соцсети. По данным СМИ, речь идет о материалах с критикой корпораций Google и Apple.