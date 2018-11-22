Отношения России и Италии развиваются по нарастающей, заявил Лавров

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российско-итальянские отношения развиваются по нарастающей, тесные связи налажены во многих областях: более 500 итальянских компаний продолжают работу в России вопреки санкциям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши отношения с Италией традиционно носят конструктивный и многогранный характер. Сегодня они развиваются по нарастающей. Дополнительный импульс общей работе придали состоявшиеся в октябре в Москве переговоры на высшем уровне", — сказал Лавров в интервью итальянскому информагентству Agi.
Он отметил, что между двумя государствами налажены тесные связи в торгово-экономической, энергетической, научной, культурно-гуманитарной областях.
По словам министра, сейчас на повестке дня – практическая реализация намеченных планов.
Конте посетил РФ с первым официальным визитом 23-24 октября. В ходе поездки он провел переговоры с Путиным.
Поездке Конте предшествовали визиты в Москву главы МВД Италии Маттео Сальвини 17 октября и министра иностранных дел республики Энцо Моаверо-Миланези 8 октября.