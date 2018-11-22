Киев разместил РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 22 ноя — РИА Новости. Украинские силовики разместили реактивные системы залпового огня "Град" во дворах жилых домов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

"В районе населенного пункта Малиновое, на территории частных домовладений, выявлено три установки РСЗО "Град", — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что вся техника тщательно замаскирована, доступ местных жителей к этому району блокирован.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.