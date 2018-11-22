В ЕС не стали комментировать заявления России по ситуации в Азовском море

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. В ЕС не стали комментировать заявления российского МИД по ситуации в Азовском море, ограничившись отсылкой к предыдущим заявлениям по тематике.

В обнародованном в среду заявлении МИД РФ говорилось, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азовском море ложится на Украину и поддерживающие ее страны. РФ предостерегла Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, призывает Киев воздержаться от авантюр, направленных на одностороннее установление госграницы.

"Мы не комментируем комментарии. Я просто хотел бы сослаться на нашу хорошо известную позицию, выраженную верховным представителем по внешней и оборонной политике в Европейском парламенте всего месяц назад, и на то, что она сказала на пресс-конференции Совета по иностранным делам в понедельник", — сказал РИА Новости источник в структурах ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новый режим досмотра грузовых судов, прибывающих из портов Украины в Азовском море или направляющихся к ним, приводит к длительным задержкам и сказывается на транспортных расходах не только украинских экспортеров, но и судов, плавающих под флагом государств-членов ЕС.

Она также выразила обеспокоенность милитаризацией Азовского моря, напомнив, что в июле Совет добавил шесть субъектов, причастных к строительству моста через Керченский пролив, в список тех, на кого распространяются ограничительные меры в отношении действий, "подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины".

В понедельник Могерини заявила, что страны ЕС выражают полное единство по позиции непризнания выборов 11 ноября в Донбассе, а также в отношении озабоченности по ситуации в Азовском море. По ее словам, это вопросы, над которыми ЕС "будет продолжать работать с полной решимостью, включая принятие соответствующих целенаправленных мер в предстоящие недели или дни".