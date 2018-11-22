В ЕС не стали комментировать заявления России по ситуации в Азовском море

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. В ЕС не стали комментировать заявления российского МИД по ситуации в Азовском море, ограничившись отсылкой к предыдущим заявлениям по тематике.
"Мы не комментируем комментарии. Я просто хотел бы сослаться на нашу хорошо известную позицию, выраженную верховным представителем по внешней и оборонной политике в Европейском парламенте всего месяц назад, и на то, что она сказала на пресс-конференции Совета по иностранным делам в понедельник", — сказал РИА Новости источник в структурах ЕС.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новый режим досмотра грузовых судов, прибывающих из портов Украины в Азовском море или направляющихся к ним, приводит к длительным задержкам и сказывается на транспортных расходах не только украинских экспортеров, но и судов, плавающих под флагом государств-членов ЕС.
В понедельник Могерини заявила, что страны ЕС выражают полное единство по позиции непризнания выборов 11 ноября в Донбассе, а также в отношении озабоченности по ситуации в Азовском море. По ее словам, это вопросы, над которыми ЕС "будет продолжать работать с полной решимостью, включая принятие соответствующих целенаправленных мер в предстоящие недели или дни".