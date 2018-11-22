Дольче и Габбана сожалеют из-за отмены показа в Шанхае

РИМ, 22 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выразили сожаление из-за отмены показа в Шанхае.

Ранее Dolce&Gabbana оказалась в центре скандала в Китае из-за рекламных роликов модного показа в Шанхае и комментариев якобы от лица одного из основателей бренда. Компанию обвинили в расизме и сексизме, а шоу пришлось отменить.

"Нашей мечтой было привезти в Шанхай посвященное Китаю памятное мероприятие, которое рассказало бы о нашей истории и видении", — говорится в заявлении модельеров, опубликованном в социальных сетях компании.

По словам Дольче и Габбаны, показ должен был стать не просто "модным шоу, а тем, что мы создали с любовью и страстью к Китаю и всем людям мира, что любят" продукцию бренда.

"То, что произошло сегодня, оказалось большой неудачей не только для нас, но и тех, кто днями и ночами работал для того, чтобы это мероприятие состоялись", — заявили модельеры.

Скандал с Dolce&Gabbana разгорелся, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда — пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей, "играя на двойных смыслах".

На фоне разгоревшегося скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда. В настоящий момент поиск по его названию на платформах Taobao, Tmall и JD выдает сообщение "ничего не обнаружено".

О разрыве отношений объявили целый ряд известных китайских деятелей шоу-бизнеса, которые сочли расистским видео, опубликованное брендом. Среди них посол Dolce&Gabbana в Китае известный певец и актер Ван Цзюнькай. Многие китайские знаменитости, а также модельные агентства, которые должны были участвовать в грандиозном шоу в Шанхае 21 ноября, отказались от него.

После появления роликов ситуацию усугубили комментарии к видео в сети Instagram с оскорблениями в адрес Китая и китайцев якобы от имени сооснователя компании Стефано Габбана. Позже бренд сообщил, что аккаунт Габбаны был взломан, и принес извинения за публикации, а также объявил о расследовании.