В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.

Nothing to do with the weather but this puppy needs his story told after what happened to him on Saturday in Roade after he managed to escape from his owners house. #FreeBungle @NorthantsPolice pic.twitter.com/hyLafeW1n7 — Northamptonshire Weather (@NNweather) 21 ноября 2018 г.

Четырехмесячный пес сбежал от хозяев, живущих в графстве Нортгемптоншир, и потерялся. Он спрятался под машиной и, как считают в полиции, мешал безопасности движения. Когда щенка попытались извлечь из-под машины, он дважды укусил стража порядка.

Тот не получил серьезных повреждений, но вынужден был обратиться в больницу.

Животное арестовали на основании "Акта об опасных собаках" от 1991 года.

Хозяева щенка считают, что он был напуган, и намерены через юристов добиться освобождения питомца. Соответствующая кампания с хэштегом #FreeBungle (Bungle — кличка собаки) идет в соцсетях, к ней уже присоединились тысячи пользователей.