МАГАТЭ не может подтвердить цель деятельности в Йонбене в КНДР

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может подтвердить характер и цель деятельности в ядерном центре в северокорейском Йонбёне, заявил генеральный директор организации Юкия Амано.

Ранее КНДР пообещала полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне.

"В Йонбёне продолжается… деятельность близ реки Курён. Это может быть связано с изменениями инфраструктуры охлаждения реактора мощностью 5 МВт и легководного реактора. Вероятно, реактор мощностью 5 МВт был закрыт, в то время как некоторые из этих действий осуществлялись. На легководном реакторе агентство также наблюдало деятельность, связанную с изготовлением компонентов реактора и возможной передачей этих компонентов в реакторный блок", — заявил Амано перед советом управляющих МАГАТЭ.

"Однако без доступа агентство не может подтвердить характер и цель этой деятельности", — отметил он.

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. Третий межкорейский саммит прошел в сентябре в Пхеньяне. По его итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области. КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне.

Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.