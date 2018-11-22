В Брюсселе на нефтебазе "Лукойл" усилили меры безопасности из-за протестов

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Расположенное в Брюсселе крупное нефтехранилище компании "Лукойл" функционирует в штатном режиме, АЗС снабжаются топливом стабильно, в связи с акциями протеста в стране на базе усилены меры безопасности, сообщили РИА Новости в компании.

Участники протестного движения "желтых жилетов", перекинувшегося из Франции в соседнюю Бельгию, блокируют ряд дорог из-за недовольства ростом цен на топливо, были отмечены столкновения и случаи вандализма. В частности, группы "желтых жилетов" ранее пытались заблокировать нефтебазу Total на востоке страны, в провинции Льеж.

"В настоящий момент нефтехранилище компании "Лукойл", расположенное в Брюсселе, функционирует в штатном режиме. АЗС компании в Бенилюксе снабжаются топливом стабильно. В связи с проходящими в стране манифестациями на нефтебазе усилены меры безопасности", — сообщили в компании, комментируя ситуацию.

Одно из крупнейших в стране хранилищ нефтепродуктов находится на севере бельгийской столицы.

Ранее власти бельгийской провинции Эно ввели режим кризисной ситуации из-за действий "желтых жилетов", которые перегораживали поваленными деревьями участки автотрассы.