В Сеуле около 40 тысяч таксистов выразили протест против сервиса карпулинга

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Около 40 тысяч южнокорейских таксистов приняли участие в акции протеста в Сеуле, выступив против запуска мобильного приложения для совместного использования частных автомобилей (карпулинг), сообщает издание "Чосон Ильбо".

Акция была организована четырьмя крупнейшими профсоюзными организациями работников такси, сформировавшими ранее экстренный комитет для решения вопроса. По их оценке, перевозки пассажиров обычными владельцами легковых автомобилей затрагивают интересы 300 тысяч работников такси по всей стране и могут привести к банкротству компаний и частных предпринимателей в этой отрасли.

Участники манифестации у здания парламента страны скандировали лозунги с требованием "полностью пересмотреть нелегитимный закон о пассажирских перевозках".

Аналогичная акция проходила в Сеуле в конце октября, тогда в ней приняли участие 60 тысяч человек.

Поводом для выступления стал готовящийся к запуску проект одной из крупнейший IT-компаний страны Kakao. Компания собирается запустить сервис карпулинга (carpool), который позволит владельцам легковых автомобилей договариваться с потенциальными попутчиками для совместного использования авто. Таксисты также недовольны другими сервисами, которые уже позволяют владельцам частных автомобилей использовать их с выгодой для себя.